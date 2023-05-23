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23 мая, 20:26

Определены все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею

Определены все восемь участников четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии.

Из группы А вышли сборные США (20 очков), Швеции (18), Финляндии (16) и Германии (12), а из группы В — Швейцария (19), Канада (15), Латвия (13) и Чехия (13).

В 1/4 финала США сыграют с Чехией, Швейцария — с Германией, Канада — с Финляндией, а Швеция — с Латвией.

Сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам на ЧМ

Сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам на ЧМ

Ранее Лайф рассказывал, как фаната заставили снять футболку с надписью "Россия" на ЧМ по хоккею в Финляндии. По словам менеджера по безопасности ЧМ Вилле Кетонена, футболка фаната внизу была белого цвета, поэтому её было трудно отличить от одежды венгерских болельщиков.

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IIHF / ANDREA CARDIN

Артур Лапсаков
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