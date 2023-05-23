Определены все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею

Определены все восемь участников четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии.

Из группы А вышли сборные США (20 очков), Швеции (18), Финляндии (16) и Германии (12), а из группы В — Швейцария (19), Канада (15), Латвия (13) и Чехия (13).

В 1/4 финала США сыграют с Чехией, Швейцария — с Германией, Канада — с Финляндией, а Швеция — с Латвией.