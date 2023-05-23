Китай с 24 мая запустит прямое авиасообщение с Афганистаном

Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение с 24 мая, сообщил пресс-секретарь МИД в сформированном "Талибаном"* правительстве Абдул Кахар Балхи.

Договорённости были объявлены после встречи посла Китая в Кабуле Ван Ю с главой МИД талибов Амиром Ханом Моттаки.

"Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению", — написал Балхи в "Твиттере".

Начало полётов он назвал хорошей возможностью для укрепления отношений. Также афганская сторона призывает Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами.