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23 мая, 20:56

Китай с 24 мая запустит прямое авиасообщение с Афганистаном

Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение с 24 мая, сообщил пресс-секретарь МИД в сформированном "Талибаном"* правительстве Абдул Кахар Балхи.

Договорённости были объявлены после встречи посла Китая в Кабуле Ван Ю с главой МИД талибов Амиром Ханом Моттаки.

"Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению", — написал Балхи в "Твиттере".

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Начало полётов он назвал хорошей возможностью для укрепления отношений. Также афганская сторона призывает Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение воздушного сообщения с Китаем одним из приоритетов. Глава кабмина выступил на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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