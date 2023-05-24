Букеровскую премию получил болгарский прозаик Георгий Господинов

Лауреатом Международной Букеровской премии в 2023 году стал болгарский прозаик и поэт Георгий Господинов. Успех ему принёс роман "Времеубежище" (Shelter). Об этом сообщила пресс-служба премии.

Писатель, получая награду, назвал роман историей о "памяти и времени", "милитаризации ностальгии". 55-летнему Господинову выдадут вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (62 тысячи долларов). Согласно правилам он должен разделить приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел.