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23 мая, 21:24

Букеровскую премию получил болгарский прозаик Георгий Господинов

<p>Георгий Господинов. Обложка © <a href="https://thebookerprizes.com/the-booker-library/features/everything-you-need-to-know-about-the-winner-of-the-IBP-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thebookerprizes.com</a></p>

Георгий Господинов. Обложка © thebookerprizes.com

Лауреатом Международной Букеровской премии в 2023 году стал болгарский прозаик и поэт Георгий Господинов. Успех ему принёс роман "Времеубежище" (Shelter). Об этом сообщила пресс-служба премии.

Писатель, получая награду, назвал роман историей о "памяти и времени", "милитаризации ностальгии". 55-летнему Господинову выдадут вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (62 тысячи долларов). Согласно правилам он должен разделить приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел.

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Артур Лапсаков
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