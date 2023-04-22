В Москве объявили лауреатов театральной премии "Золотая маска"

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось награждение лауреатов отечественной национальной театральной премии "Золотая маска". Лучшим спектаклем большой формы стал "Р" режиссёра Юрия Бутусова театра "Сатирикон" Аркадия Райкина, а лучшим спектаклем малой формы признан "Ребёнок" Воронежского камерного театра.

В номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" премии удостоены "Три товарища" пермского "Театра-театра". Работающая над постановкой дирижёр Татьяна Виноградова также стала обладательницей "Золотой маски".

Лучшим режиссёром, по мнению экспертов, стал Евгений Писарев, который поставил мюзикл "Кабаре" в Театре наций. А его артисты получили три награды. За лучшую женскую роль — актриса Александра Урсуляк, сыгравшая Салли Боулз. Олег Савцов стал лауреатом благодаря роли Конферансье MC. Елена Шанина, сыгравшая фрау Шнайдер, получила приз за роль второго плана.

Балет "Катарина, или Дочь разбойника" Красноярского государственного театра оперы и балета имени Хворостовского также удостоен "Золотой маски" в номинации "Лучшая балетная постановка". Исполнительница главной роли Елена Свинко стала обладательницей премии за лучшую женскую роль.

Лауреатом премии стала и постановка "Место, которого ещё не было" проекта Ксении Михеевой (Санкт-Петербург) и Союза театральных деятелей России. А за лучшую работу балетмейстера/хореографа и дирижёра отмечены Слава Самодуров и Антон Гришанин за постановку "Танцемания" в Большом театре.

Лучшей оперой назван "Мёртвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, а кукольным спектаклем — "Белая уточка" Центрального театра кукол имени Образцова.