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23 мая, 23:29

Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа

Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге

Арестованный корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, посчитавшего, что Гершкович вообще не должен находиться под арестом, ведь журналистика не является преступлением.

"Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, 23 мая Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей задержанному за шпионаж корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Он арестован до 30 августа.

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t.me / Мария Захарова

Артур Лапсаков
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