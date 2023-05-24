Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа

Арестованный корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, посчитавшего, что Гершкович вообще не должен находиться под арестом, ведь журналистика не является преступлением.

"Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования", — написала Захарова в телеграм-канале.