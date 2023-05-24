Американец помог утятам перейти дорогу и погиб под колёсами спорткара
В Калифорнии спорткар насмерть сбил человека, помогавшего уткам перейти через дорогу
Мужчина, помогавший уткам переходить дорогу. Обложка © Twitter / Michelle Bandur KCRA
Житель Калифорнии погиб на дороге, когда остановился, чтобы перевести семейство утят. Всё произошло в городе Роклин в пригороде Сакраменто. Об этом сообщила местная полиция.
41-летний Кейси Ривара вёз двух детей домой после тренировки по плаванию и увидел стаю утят на перекрёстке. Он остановился и помог им перейти дорогу, когда в него влетела 17-летняя девушка на спорткаре.
Утки не пострадали. К сожалению, мужчина погиб. Девушка осталась на месте ДТП до прибытия скорой и полицейских. Предъявлять обвинение ей не планируется.
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