Регион

Уведомления отключены

24 мая, 00:49

Американец помог утятам перейти дорогу и погиб под колёсами спорткара

В Калифорнии спорткар насмерть сбил человека, помогавшего уткам перейти через дорогу

<p>Мужчина, помогавший уткам переходить дорогу. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MBandurKCRA/status/1659686775080775680/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Michelle Bandur KCRA</a></p>

Мужчина, помогавший уткам переходить дорогу. Обложка © Twitter / Michelle Bandur KCRA

Житель Калифорнии погиб на дороге, когда остановился, чтобы перевести семейство утят. Всё произошло в городе Роклин в пригороде Сакраменто. Об этом сообщила местная полиция.

41-летний Кейси Ривара вёз двух детей домой после тренировки по плаванию и увидел стаю утят на перекрёстке. Он остановился и помог им перейти дорогу, когда в него влетела 17-летняя девушка на спорткаре.

В Колпино школьник перебегал дорогу на красный и оказался под колёсами автомобиля

В Колпино школьник перебегал дорогу на красный и оказался под колёсами автомобиля

Утки не пострадали. К сожалению, мужчина погиб. Девушка осталась на месте ДТП до прибытия скорой и полицейских. Предъявлять обвинение ей не планируется.

Ранее Лайф рассказывал, как бабуля-болельщица сломала ногу и покалечила 11-летнего гонщика на мотокроссе на Кубани. 11-летний спортсмен не успел затормозить и врезался в женщину. Оба госпитализированы.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров