Больше половины россиян не желают отдыхать на даче в компании родственников
Дачный отдых в кругу семьи не привлекает большинство россиян. Против такого времяпрепровождения высказалось 58% жителей страны, принявших участие в опросе компании "Группа Ренессанс страхование". Его результаты приводит "Газета.ru".
Больше всего тех, кто не готов длительное время отдыхать на даче с семьёй, оказалось среди жителей Екатеринбурга (75%), Новосибирска (67%) и Санкт-Петербурга (62%).
Ехать на дачу с родственниками чаще не хотят люди от 23 до 39 лет. Среди причин они называют различия типа отдыха разных поколений и психологические сложности. Некоторые объясняют своё нежелание тем, что родители, бабушки и дедушки заставляют их заниматься садово-огородными работами. Такой ответ оказался самым распространённым среди жителей Москвы (33%).
Между тем врач-терапевт Надежда Чернышева предупреждала, что заниматься садом и огородом может быть очень опасно для здоровья, ведь приходится работать на улице и в неудобных позах. Дачники сильнее других подвержены заболеваниям суставов и опорно-двигательного аппарата, артритам, солнечным и тепловым ударам, другим недугам.
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