Больше половины россиян не желают отдыхать на даче в компании родственников

Дачный отдых в кругу семьи не привлекает большинство россиян. Против такого времяпрепровождения высказалось 58% жителей страны, принявших участие в опросе компании "Группа Ренессанс страхование". Его результаты приводит "Газета.ru".

Больше всего тех, кто не готов длительное время отдыхать на даче с семьёй, оказалось среди жителей Екатеринбурга (75%), Новосибирска (67%) и Санкт-Петербурга (62%).

Ехать на дачу с родственниками чаще не хотят люди от 23 до 39 лет. Среди причин они называют различия типа отдыха разных поколений и психологические сложности. Некоторые объясняют своё нежелание тем, что родители, бабушки и дедушки заставляют их заниматься садово-огородными работами. Такой ответ оказался самым распространённым среди жителей Москвы (33%).