Вильфанд: В некоторые регионы России придут волны тепла
По-летнему жаркая погода с 24 по 28 мая ожидается в ряде российских регионов, где в среднем столбики термометров поднимутся на 7–14 градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, погодная аномалия прогнозируется в Ненецком автономном округе, Архангельской и Мурманской областях, где воздух прогреется до плюс 21–25 градусов. Жарко будет в Приволжском федеральном округе. Там столбики термометров покажут плюс 25–31 градус. На Урале, который также накроет волна тепла, прогнозируется до 31 градуса выше нуля.
Ранее синоптик Евгений Тишковец опроверг сообщения о самом жарком лете за последние 150 лет. Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5–1 градус. По его словам, нет ни одного региона с "красными пятнами", указывающими на экстремальную жару.
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