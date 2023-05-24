Вильфанд: В некоторые регионы России придут волны тепла

По-летнему жаркая погода с 24 по 28 мая ожидается в ряде российских регионов, где в среднем столбики термометров поднимутся на 7–14 градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, погодная аномалия прогнозируется в Ненецком автономном округе, Архангельской и Мурманской областях, где воздух прогреется до плюс 21–25 градусов. Жарко будет в Приволжском федеральном округе. Там столбики термометров покажут плюс 25–31 градус. На Урале, который также накроет волна тепла, прогнозируется до 31 градуса выше нуля.