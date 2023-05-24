В Зеленограде задержали учительницу за символику украинских диверсантов на машинах
В Подмосковье задержали двух женщин за флаг легиона "Свобода России" на машине
В подмосковном Зеленограде задержали учительницу английского языка на пенсии за поддержку легиона "Свобода России"*, который входит в состав ВСУ. Как сообщил телеграм-канал SHOT, на номерах их машин был флаг данной организации.
Во дворе дома учительницы полицейские заметили "мерседес", на номерах которого российский флаг был изменён: вместо красной полосы была белая. Когда педагог собиралась поехать по делам, её задержали. Позднее сотрудники ГИБДД остановили 65-летнюю россиянку за рулём "тойоты", на номерах которой был изображён тот же флаг. В отделении полиции в отношении женщин был составлен административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. При этом не исключается версия, что женщин могли подставить.
Ранее в Москве задержали супругов, запустивших шары с флагом легиона "Свобода России". Установлено, что мужчина является гражданином Белоруссии.
* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.
Shutterstock