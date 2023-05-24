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24 мая, 06:43

Российский футболист "Црвены звезды" Егор Пруцев стал гражданином Сербии

<p>Егор Пруцев. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yegor_Prutsev_2021.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Артур Стабулниекс</p>

Егор Пруцев. Обложка © Wikipedia / Артур Стабулниекс

Полузащитник Егор Пруцев, который ныне играет за белградскую "Црвену звезду", получил гражданство Сербии. Об этом рассказал отец 20-летнего футболиста Игорь Пруцев.

"Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности. Для нас это была лёгкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб", — приводит его слова Metaratings.

Стоит отметить, что Пруцев летом прошлого года перешёл в сербскую команду. В нынешнем сезоне игрок уже провёл девять матчей в составе клуба. Его контракт с "Црвеной звездой" заключён до июня 2026 года.

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Ранее Лайф уже писал, что Егор Пруцев хочет стать гражданином Сербии. Об этом рассказывал гендиректор футбольного клуба "Црвена звезда" Звездан Терзич.

Иван Косицын
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