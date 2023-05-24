Российский футболист "Црвены звезды" Егор Пруцев стал гражданином Сербии

Полузащитник Егор Пруцев, который ныне играет за белградскую "Црвену звезду", получил гражданство Сербии. Об этом рассказал отец 20-летнего футболиста Игорь Пруцев.

"Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности. Для нас это была лёгкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб", — приводит его слова Metaratings.

Стоит отметить, что Пруцев летом прошлого года перешёл в сербскую команду. В нынешнем сезоне игрок уже провёл девять матчей в составе клуба. Его контракт с "Црвеной звездой" заключён до июня 2026 года.