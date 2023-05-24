Регион

Уведомления отключены

24 мая, 07:50

Аксёнов: Крымский мост закрыт из-за учений

Крымский мост закрыт из-за учений в этом районе, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.

В Крыму обнаружили, что передача полуострова УССР не была оформлена как надо

В Крыму обнаружили, что передача полуострова УССР не была оформлена как надо

А ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в целях безопасности власти решили пока не запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту. Эти меры приняты во избежание провокаций.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров