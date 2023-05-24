Аксёнов: Крымский мост закрыт из-за учений
Крымский мост закрыт из-за учений в этом районе, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.
А ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в целях безопасности власти решили пока не запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту. Эти меры приняты во избежание провокаций.
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ТАСС / Сергей Мальгавко