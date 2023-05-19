Движение грузового транспорта по Крымскому мосту решили не запускать
Хуснуллин: Движение грузовиков по Крымскому мосту решили не запускать
В целях безопасности власти решили не запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, эти меры приняты во избежание провокаций.
"Мы этот вопрос рассматривали. Более того, мы планировали запустить [движение]. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост", — сказал Хуснуллин РИА "Новости".
По его словам, рисковать и запускать движение в данной ситуации не стоит. В настоящий момент действует гарантированный сухопутный коридор через новые российские регионы и работает паромная переправа, напомнил Хуснуллин.
Лайф напоминает, что теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушились два автомобильных пролёта. По словам президента РФ Владимира Путина, за этим стоят украинские спецслужбы. В самом Крыму уже потребовали от Украины возместить ущерб.
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