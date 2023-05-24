Совфед одобрил закон о выборах в регионах с действующим военным положением

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение.

Документ предусматривает, что при введении военного положения в регионе его глава может не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования предложить ЦИК РФ провести выборы или референдум на территории субъекта. Решение будет принимать комиссия по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ.

Также если после назначения выборов и референдумов их подготовка и проведение будут представлять опасность для граждан, то по решению ЦИК мероприятия отложат. Кампания возобновится после устранения обстоятельств, из-за которых пришлось её приостановить.