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24 мая, 08:26

Движение на Крымском мосту восстановили в штатном режиме

Движение автомобилей по Крымскому мосту, которое было прервано в среду утром из-за учений, восстановили в штатном режиме. Об этом информирует ФКУ Упрдор "Тамань".

"В 11:00 движение автомобильного транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Он прогнозировал, что машины запустят через несколько часов, но на деле это произошло быстрее. В прошлый раз движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту останавливали для проведения ремонтных работ 26 января.

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Пресс-служба Росавтодора

Марина Калегина
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