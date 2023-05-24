Движение на Крымском мосту восстановили в штатном режиме
Движение автомобилей по Крымскому мосту, которое было прервано в среду утром из-за учений, восстановили в штатном режиме. Об этом информирует ФКУ Упрдор "Тамань".
"В 11:00 движение автомобильного транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Он прогнозировал, что машины запустят через несколько часов, но на деле это произошло быстрее. В прошлый раз движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту останавливали для проведения ремонтных работ 26 января.