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24 мая, 08:41

Нарышкин: Конец западных стран "будет по делам их" — печальным

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предсказал западным странам печальный конец. Такое заявление он сделал в ходе международной встречи высоких представителей по безопасности.

"Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным", — сказал он.

При этом Нарышкин подчеркнул, что "безумная гордыня" западных политиков закрыла для них такую возможность, как участие в обеспечении процветания и безопасности в мире.

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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Западом, которые пыталась вести Россия, — это даром потраченное время. По его словам, США и их союзники не готовы к диалогу.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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