Нарышкин: Конец западных стран "будет по делам их" — печальным
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предсказал западным странам печальный конец. Такое заявление он сделал в ходе международной встречи высоких представителей по безопасности.
"Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным", — сказал он.
При этом Нарышкин подчеркнул, что "безумная гордыня" западных политиков закрыла для них такую возможность, как участие в обеспечении процветания и безопасности в мире.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Западом, которые пыталась вести Россия, — это даром потраченное время. По его словам, США и их союзники не готовы к диалогу.