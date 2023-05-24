Самый богатый человек в мире Бернар Арно за сутки лишился более $11 млрд
Самый богатый человек в мире за сутки стал беднее на 11,2 миллиарда долларов: владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно потерял такую значительную сумму после падения котировок на бирже.
По данным Bloomberg Billionaires Index, фондовые биржи в США снизились и особенно много потерял сектор предметов роскоши — всё из-за опасений по поводу спроса ввиду ослабления американской экономики.
Тем не менее, даже обеднев на 11 миллиардов долларов, Арно остаётся богатейшим человеком мира — его состояние оценивается в 192 миллиарда. При этом разрыв между Арно и Илоном Маском в этом списке сократился до 12 миллиардов.
При этом за месяц были случаи, когда Арно, напротив, наращивал капитал. Так, в апреле всего за сутки состояние владельца корпорации LVMH увеличилось на 12 миллиардов долларов. Это случилось после публикации квартального отчёта. Тогда капитал Арно разом подрос до 210 миллиардов долларов.
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