Самый богатый человек в мире Бернар Арно за сутки лишился более $11 млрд

Самый богатый человек в мире за сутки стал беднее на 11,2 миллиарда долларов: владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно потерял такую значительную сумму после падения котировок на бирже.

По данным Bloomberg Billionaires Index, фондовые биржи в США снизились и особенно много потерял сектор предметов роскоши — всё из-за опасений по поводу спроса ввиду ослабления американской экономики.

Тем не менее, даже обеднев на 11 миллиардов долларов, Арно остаётся богатейшим человеком мира — его состояние оценивается в 192 миллиарда. При этом разрыв между Арно и Илоном Маском в этом списке сократился до 12 миллиардов.