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24 мая, 09:08

Нижегородец распахал поле фразой "Я русский" для клипа и нарвался на проверку полиции

Проверка начата из-за клипа тракториста из Нижнего Новгорода, снятого с дрона

Тракторист из Арзамасского района Нижегородской области нарвался на проверку полиции из-за использования квадрокоптера. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Трактористы вспахали поле в виде надписи "Я русский". Видео © VK / "Мой Нижний Новгород"

Нижегородец решил снять клип под песню Shaman. В ролике он вспахал поле и создал таким образом надпись "Я русский". Мужчина поступил как настоящий патриот, но есть одна загвоздочка: чтобы полностью показать получившуюся картину, ролик снимался с помощью квадрокоптера, но вот использовать его в регионе запрещено.

В Новокузнецке сняли клип на песню представителя МИД Захаровой "Верните память"

В Новокузнецке сняли клип на песню представителя МИД Захаровой "Верните память"

Ранее певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, перевыпустил клип на песню "Мы". Популярный хит он исполнил на Красной площади.

Обложка ©

VK / "Мой Нижний Новгород"

Светлана Оперук
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