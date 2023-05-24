Нижегородец распахал поле фразой "Я русский" для клипа и нарвался на проверку полиции

Нижегородец решил снять клип под песню Shaman. В ролике он вспахал поле и создал таким образом надпись "Я русский". Мужчина поступил как настоящий патриот, но есть одна загвоздочка: чтобы полностью показать получившуюся картину, ролик снимался с помощью квадрокоптера, но вот использовать его в регионе запрещено.