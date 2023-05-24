Нижегородец распахал поле фразой "Я русский" для клипа и нарвался на проверку полиции
Проверка начата из-за клипа тракториста из Нижнего Новгорода, снятого с дрона
Тракторист из Арзамасского района Нижегородской области нарвался на проверку полиции из-за использования квадрокоптера. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Трактористы вспахали поле в виде надписи "Я русский". Видео © VK / "Мой Нижний Новгород"
Нижегородец решил снять клип под песню Shaman. В ролике он вспахал поле и создал таким образом надпись "Я русский". Мужчина поступил как настоящий патриот, но есть одна загвоздочка: чтобы полностью показать получившуюся картину, ролик снимался с помощью квадрокоптера, но вот использовать его в регионе запрещено.
Ранее певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, перевыпустил клип на песню "Мы". Популярный хит он исполнил на Красной площади.