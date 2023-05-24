Нарышкин: США разрабатывают планы информационной войны против России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке и потери позиций США в данном регионе. Об этом он рассказал в ходе выступления на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как утверждает Нарышкин, в Сирии продолжается стабилизация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растёт, а авторитет США, наоборот, резко падает. По его словам, в Госдепе Штатов всю вину возложили на Москву.

"Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепе США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", — сказал Нарышкин.