Додик назвал Евросоюз фактическим вассалом США

Евросоюз сегодня фактически исполняет роль вассала США. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, выступая на форуме по международной безопасности, который проходит в Москве.

Лидер боснийских сербов отметил, что после окончания холодной войны европейцы попытались создать свою "архитектуру безопасности", но дело не было доведено до конца. Вообще, как указал Додик, концепция европейской безопасности изначально не могла существовать автономно, так как рядом НАТО, где Европа воспринимается как "трансатлантический плацдарм" Вашингтона. Из-за этого, по его словам, европейцы буквально оказались на побегушках у американцев.