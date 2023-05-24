"Тройные стандарты": Призыв Киева сохранить потоки нефти и газа из РФ назвали попрошайничеством

Заинтересованность Украины в продолжении контроля над транзитом российской нефти и газа через территорию страны говорит о следовании стратегии паразитизма и попрошайничества. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин.

Недавно газета Washington Post написала о том, что Киев и "Нафтогаз Украины" настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию страны. Это необходимо для того, чтобы в том числе сохранить доходы государства.

"С одной стороны, они просят у Запада денег и оружия, чтобы воевать против России. С другой, конечно же, — сидят на таких потоках, которые идут со стороны России. Более чем двойные стандарты, это уже скорее тройные стандарты, с этим нужно, конечно, заканчивать", — отметил он.

Эксперт считает, что Россия должна сама прекратить продажу энергоресурсов и каких-либо критических материалов как украинской стороне, так и странам НАТО и Европейского союза.

"Конечно, это частично поддерживает нашу экономику, но в состоянии военного конфликта, я думаю, будет гораздо логичнее и разумнее обрезать любую возможность для врага подпитывать свою военную машину", — добавил политолог.