Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе

Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации договора между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина обнародовано на официальном интернет-портал правовой информации.

Согласно документу, Путин назначил для рассмотрения данного вопроса своим официальным представителем заместителя главы МИД России Михаила Галузина. Договор о сотрудничестве Москвы и Киева в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в крымском городе Керчь 24 декабря 2003 года.