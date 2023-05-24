Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе
Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной об Азовском море
Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации договора между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина обнародовано на официальном интернет-портал правовой информации.
Согласно документу, Путин назначил для рассмотрения данного вопроса своим официальным представителем заместителя главы МИД России Михаила Галузина. Договор о сотрудничестве Москвы и Киева в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в крымском городе Керчь 24 декабря 2003 года.
Напомним, 24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договоры с РФ по Азовскому морю. Законопроект поддержали 303 депутата.
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