Врач перечислила продукты, помогающие при дефиците важного женского гормона

Орехи, фрукты и бобовые могут помочь в выработке эстрогена — одного из важнейших женских половых гормонов. Об этом Лайфу рассказала врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова.

По её словам, эстроген регулирует менструальный цикл, наступление беременности, фертильность, срок менопаузы и другие важные процессы в женском организме.

Главным источником этого гормона являются яичники. Если они не вырабатывают его, то назначается заместительная гормональная терапия. Дополнительно могут помочь некоторые продукты, содержащие фитоэстрогены. Они не способны заместить полный дефицит эстрогенов, но оказывают благотворный эффект на самочувствие.

"В первую очередь эстрогенами богаты орехи (фисташковые, грецкие, арахис), семена льна и кунжут. Крестоцветные — цветная и брюссельская капуста. Бобовые — чечевица и соя. Зелень — шпинат и петрушка, а также фрукты — абрикосы, персики, яблоки", — отметила эксперт.

Причём важно помнить, что питание в этом случае играет только вспомогательную роль и не может заменить основную терапию. Фитоэстрогены особенно полезны при климаксе, менопаузе, во время реабилитации после отмены гормональных препаратов, а также при выпадении волос, высыпаниях на коже, появлении перхоти, повышенной жирности волос.