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24 мая, 10:39

"Провокационная идея": Историк оценил призывы Польши усилить сдерживание в Чёрном море из-за России

Историк Шаповалов осудил призывы Польши к НАТО усилить сдерживание в Чёрном море

Призывы Польши к НАТО усилить политику сдерживания в Чёрном море являются провокацией. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Ранее в Польском институте международных отношений сообщили об "угрозе" для альянса из-за деятельности российского флота.

"Здесь историческое прошлое, когда Речь Посполитая была от моря до моря. Тайная мечта польской элиты остаётся — достичь пределов Речи Посполитой, захватить часть Украины и выйти к Чёрному морю. Выйти к тем рубежам, которые были в 16 веке. Только так можно объяснить эту нелепую и провокационную идею", — отметил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что рядом с территориальными водами Польши произошёл подрыв "Северного потока", поэтому стране прежде всего стоит беспокоиться о сохранности своих рубежей. По мнению специалиста, высказывание об угрозах хорошо характеризует польский кабмин.

"Понятно, что не Польша в случае реализации этой идеи будет заниматься прорывом в Чёрном море. Польша пытается науськивать на это своих хозяев, то есть США и Британию", — подчеркнул Шаповалов, добавив, что РФ не допустит усиления присутствия вооружённых сил НАТО.

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Ранее полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Польша хочет стать ведущей страной в НАТО и ЕС. По его словам, на мнение европейских стран Варшава ориентироваться не намерена.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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