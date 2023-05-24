"Провокационная идея": Историк оценил призывы Польши усилить сдерживание в Чёрном море из-за России

Призывы Польши к НАТО усилить политику сдерживания в Чёрном море являются провокацией. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Ранее в Польском институте международных отношений сообщили об "угрозе" для альянса из-за деятельности российского флота.

"Здесь историческое прошлое, когда Речь Посполитая была от моря до моря. Тайная мечта польской элиты остаётся — достичь пределов Речи Посполитой, захватить часть Украины и выйти к Чёрному морю. Выйти к тем рубежам, которые были в 16 веке. Только так можно объяснить эту нелепую и провокационную идею", — отметил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что рядом с территориальными водами Польши произошёл подрыв "Северного потока", поэтому стране прежде всего стоит беспокоиться о сохранности своих рубежей. По мнению специалиста, высказывание об угрозах хорошо характеризует польский кабмин.

"Понятно, что не Польша в случае реализации этой идеи будет заниматься прорывом в Чёрном море. Польша пытается науськивать на это своих хозяев, то есть США и Британию", — подчеркнул Шаповалов, добавив, что РФ не допустит усиления присутствия вооружённых сил НАТО.