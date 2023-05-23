Володин предложил Польше вернуть земли, полученные ею благодаря СССР после ВОВ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше вернуть часть территорий государствам, которые благодаря Советскому Союзу отдали их стране в период Великой Отечественной войны.
Депутат посоветовал польским властям задуматься и вспомнить, благодаря какой стране и какому народу их республика вообще существует на сегодняшний день.
"Если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза", — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.
По словам Володина, это лишь первый шаг к напоминанию о том, благодаря чему и кому многие в Польше сейчас чувствуют себя комфортно.
Ранее Лайф сообщал, что польские власти начали подсчитывать ущерб от СССР за время Второй мировой войны. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила потребовать "половину Польши" за подвиг Ивана Сусанина, который не выдал местонахождение русского царя Михаила Романова, за что был замучен до смерти.
ТАСС / Владимир Гребнев