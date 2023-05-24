Умершая от передозировки на съёмной квартире студентка оказалась подругой Паши Техника

Найденная мёртвой в Москве 17-летняя студентка колледжа "Синергия" оказалась подругой рэпера Паши Техника, который сейчас находится в рехабе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девушка переехала в столицу из Кирова, её часто замечали в одной компании со скандальным исполнителем. Недавно она переехала в четырёхкомнатную квартиру вместе с 21-летней подругой, которая тоже употребляла запрещённые вещества.

Уточняется, что сам Техник выкладывал видео с участием подруг. Предположительно, на этих кадрах они были в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, полицейские несколько раз останавливали машины, в которых ездила компания.

Известно, что родители погибшей девушки не знали, какой образ жизни она ведёт в Москве. Перед смертью она смешала алкоголь, успокоительное, марихуану и наркотики в виде порошков.