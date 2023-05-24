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24 мая, 10:49

Умершая от передозировки на съёмной квартире студентка оказалась подругой Паши Техника

Найденная мёртвой 17-летняя студентка в Москве оказалась подругой Паши Техника

Найденная мёртвой в Москве 17-летняя студентка колледжа "Синергия" оказалась подругой рэпера Паши Техника, который сейчас находится в рехабе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девушка переехала в столицу из Кирова, её часто замечали в одной компании со скандальным исполнителем. Недавно она переехала в четырёхкомнатную квартиру вместе с 21-летней подругой, которая тоже употребляла запрещённые вещества.

Уточняется, что сам Техник выкладывал видео с участием подруг. Предположительно, на этих кадрах они были в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, полицейские несколько раз останавливали машины, в которых ездила компания.

В Приморье 17-летний подросток умер на вечеринке от передозировки наркотиков

В Приморье 17-летний подросток умер на вечеринке от передозировки наркотиков

Известно, что родители погибшей девушки не знали, какой образ жизни она ведёт в Москве. Перед смертью она смешала алкоголь, успокоительное, марихуану и наркотики в виде порошков.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве 17-летнюю студентку нашли мёртвой в съёмной квартире. Сообщалось, что несовершеннолетняя умерла от передозировки.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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