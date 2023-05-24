День славянской письменности и культуры позволяет проанализировать содержание культурных основ РФ и их отличие от разрушительных принципов, которые проповедует Запад. Так считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, основы славянской культуры формировались на протяжении всего исторического периода. Их ключевыми принципами являются отрицание смерти, разрушения, насилия, жажда жизни, а также ориентация на добро и традиционные ценности.

"В славянском мире всегда в качестве нравственных ориентиров, в качестве примеров для подражания, в качестве образцов для деятельности фигурировали те личности, которые совершали подвиги, которые спасали свою страну и свой народ, которые несли добро людям", — отметил Шаповалов в беседе с Лайфом.

Он добавил, что все герои славянской культуры — как реальные, так и сказочные — ориентированы на добро, взаимопомощь и взаимоуважение. По его словам, именно этим славянская культура отличается от разрушительных культурных основ Запада. Эксперт считает, что в последние десятилетия там отрицают все нормы и принципы, а также присутствуют разного рода девиации.