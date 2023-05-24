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24 мая, 12:06

"Лишние услуги ни к чему": В Российском союзе туриндустрии рассказали, как сэкономить на путешествии

Вице-президент РСТ Барзыкин призвал брать базовые туры без дополнительных услуг

Лучше брать базовое наполнение тура, а допуслуги можно будет докупить — так получится сэкономить на путешествии. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Перевозка — от 25 до 60 процентов затрат, поэтому здесь масса вариантов. Лишние услуги ни к чему. Их на месте можно приобрести, если речь идёт об экскурсиях, трансферах. Но минимум брать базовый, а остальное — на месте", — подчеркнул он в беседе с Ura.ru.

Эксперт добавил, что цены на туры снижаются с конца мая до июня и в октябре, потому что дешевеет стоимость проживания.

"После высокого майского сезона очень серьёзно проседают цены. Дети ещё готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая. А между сентябрём и августом ещё лучше, так как все ушли в школу", — объяснил специалист.

Назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов

Назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов

Ранее Лайф писал, что россияне вошли в мировой топ-20 по расходам на зарубежные поездки. При этом больше всех потратили американцы — 114 миллиардов долларов.

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ТАСС / Иван Высочинский

Никита Осипов
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