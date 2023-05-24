Снявший с дрона клип тракторист объяснил мотивы и признался, что готов понести наказание
SHOT: Тракторист, снявший на дрон видео под песню Shaman, готов заплатить штраф
Фермер из Арзамасского района Нижегородской области, который снял клип под песню Shaman, заявил, что готов заплатить штраф за использование при съёмках ролика дрона. Об этом он рассказал в беседе с SHOT.
Нижегородский фермер рассказал, как снимал клип под песню Shaman. Видео © SHOT
Владелец фермерского хозяйства Николай Щёлоков сообщил, что просто заскучал от монотонной работы и захотел развеяться. Как утверждает мужчина, он не ожидал, что его клип наберёт такую популярность. По словам Николая, людям понравился ролик, ему приходят положительные отзывы.
"По поводу штрафа: выпишут — значит выплатим", — сказал фермер.
Стоит отметить, что в Нижегородской области за съёмку с дрона грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом полиция с Николаем ещё не связывалась.
Ранее Лайф рассказывал, что фермер нарвался на проверку полиции из-за использования квадрокоптера. Нижегородец решил снять клип под песню Shaman. В ролике он вспахал поле и создал таким образом надпись "Я русский". При этом клип снимался с помощью квадрокоптера, но вот использовать его в регионе запрещено.