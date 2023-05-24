Американцев предупредили о приближении мощнейшего за 20 лет тайфуна "Мавар"

Тайфун "Мавар" приближается к берегам американского острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщает издание New York Post, ссылаясь на данные метеорологической службы США.

"Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года", — говорится в материале.

В настоящее время на Гуаме проживают свыше 170 тысяч человек, в числе которых есть и американские военнослужащие. Жителей низменных районов острова уже призвали эвакуироваться и найти убежище для подготовки к возможному прямому удару стихии.