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24 мая, 12:31

В одном из московских храмов обнаружили колбы с ядовитым веществом

"360": На территории храма в Москве нашли ёмкости с большим содержанием ртути

На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы на северо-востоке Москвы нашли колбы с ртутью. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что церковь находится на улице Большой Новодмитровской. Всего там обнаружили шесть ёмкостей с большим содержанием опасного вещества. Состояние колб не уточняется, однако известно, что их герметичность не нарушали. Спасатели забрали в отряд 150 граммов ртути, добавил источник телеканала.

Ртуть обнаружили на детской площадке в Подмосковье

Ртуть обнаружили на детской площадке в Подмосковье

Ранее Лайф рассказывал о том, что у жилого дома в Ломоносовском районе Москвы нашли подозрительный предмет со скрученными проводами и мигающей лампочкой.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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