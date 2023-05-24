В одном из московских храмов обнаружили колбы с ядовитым веществом

На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы на северо-востоке Москвы нашли колбы с ртутью. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что церковь находится на улице Большой Новодмитровской. Всего там обнаружили шесть ёмкостей с большим содержанием опасного вещества. Состояние колб не уточняется, однако известно, что их герметичность не нарушали. Спасатели забрали в отряд 150 граммов ртути, добавил источник телеканала.