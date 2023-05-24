Зюганов резко высказался о планах Киева лишить Брежнева звания почётного гражданина города

Намерение киевских властей лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина украинской столицы является кощунственной расправой над историей. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с kp.ru.

"То, что вытворяют киевские депутаты, — это расправа над историей, тем более над биографией выдающегося человека... Эта расправа кощунственная и вызывающая, но ничего нового в этом нет", — подчеркнул он.

Зюганов назвал намерение киевских депутатов вызывающим и оскорбительным, ведь они в данной ситуации выступают открытыми пособниками нацистов, фашистов, бандеровцев. Он отметил, что Брежнев родился на Украине, прожил великую жизнь, руководил страной. Вместе с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным они за 15 лет построили тысячи заводов. Брежнев и советский народ создали всё, что кормило Украину, подчеркнул лидер КПРФ.

"Они (украинцы. — Прим. Лайфа) бегали там с факелами и портретами Бандеры, этого кровопийцы и мерзавца, на котором пробы ставить негде. У которого руки по локоть в крови — тех, кого расстреливали в Бабьем Яре, вырезали на Волыни", — добавил он.

Зюганов напомнил, что в Минске недавно проводился антифашистский форум, во время которого он специально возил делегатов в музеи в Хатыни, где проиллюстрирована "кровавая дорога нацизма, фашизма и бандеровщины". В мероприятии приняли участие представители свыше пятидесяти стран, и они были ошеломлены. Увидев зверства бандеровцев, отмечает лидер КПРФ, все выступили на форуме, в том числе немцы, венгры, португальцы.