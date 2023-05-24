Последний звонок прозвенел для единственного выпускника школы в Якутии
Алексея пришли поддержать родственники и бывшие одноклассники. Обложка © Кадр из видео Telegram / 14News
В школе села Новый Томпонского района Якутии выпустился единственный одиннадцатиклассник, сообщает местный портал Saha News.
По информации издания, кроме Алексея, в классе больше никто не учился, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ. С девятого класса он был единственным учеником. Поддержать парня на последнем звонке пришли его родные и бывшие одноклассники.
Ранее Лайф писал, что в Уфе вернувшийся из зоны СВО отец пришёл поздравить дочь с последним звонком. Сюрприз мужчины буквально растрогал всю школу до слёз.