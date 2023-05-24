Регион

Уведомления отключены

24 мая, 13:10

Последний звонок прозвенел для единственного выпускника школы в Якутии

<p>Алексея пришли поддержать родственники и бывшие одноклассники. Обложка © Кадр из видео Telegram / <a href="https://t.me/yakutia14news/12948" target="_blank" rel="noopener noreferrer">14News</a></p>

Алексея пришли поддержать родственники и бывшие одноклассники. Обложка © Кадр из видео Telegram / 14News

В школе села Новый Томпонского района Якутии выпустился единственный одиннадцатиклассник, сообщает местный портал Saha News.

По информации издания, кроме Алексея, в классе больше никто не учился, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ. С девятого класса он был единственным учеником. Поддержать парня на последнем звонке пришли его родные и бывшие одноклассники.

Кровь за "педофила": Последний звонок девятиклассников в Башкирии перетёк в пьянку и резню

Кровь за "педофила": Последний звонок девятиклассников в Башкирии перетёк в пьянку и резню

Ранее Лайф писал, что в Уфе вернувшийся из зоны СВО отец пришёл поздравить дочь с последним звонком. Сюрприз мужчины буквально растрогал всю школу до слёз.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • последнийзвонок
  • Образование
  • Общество
  • Саха (Якутия), Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров