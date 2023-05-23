Кровь за "педофила": Последний звонок девятиклассников в Башкирии перетёк в пьянку и резню
Mash Batash: В Башкирии 9-классник порезал двух сверстников на последнем звонке
В Башкирии пьяный девятиклассник порезал ножом подростков, с которыми отмечал последний звонок. Как сообщает Mash Batash, он напал на собутыльников из-за того, что те обозвали его педофилом.
Инцидент произошёл в Иглинском районе около озера недалеко от села Алаторка. Одного из парней девятиклассник ударил в живот, а другого — в грудь. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что жизни раненых ничего не угрожает. Оба пострадавших — сверстники нападавшего. Кстати, в день последнего звонка в регионе запрещено продавать алкоголь, поэтому, как они достали выпивку, остаётся выяснить.
Это уже второй за сегодня случай поножовщины на последнем звонке в России. Первый произошёл в посёлке Иловля Волгоградской области. Там выпускник порезал одноклассницу. Его задержали, девочке оказали медицинскую помощь, угрозы для её жизни нет. Парень пронёс оружие на линейку в носке. Спасший школьницу от более тяжёлых последствий ученик раскрыл деталь, которая выдала планы нападавшего.
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