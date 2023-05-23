Кровь за "педофила": Последний звонок девятиклассников в Башкирии перетёк в пьянку и резню

В Башкирии пьяный девятиклассник порезал ножом подростков, с которыми отмечал последний звонок. Как сообщает Mash Batash, он напал на собутыльников из-за того, что те обозвали его педофилом.

Инцидент произошёл в Иглинском районе около озера недалеко от села Алаторка. Одного из парней девятиклассник ударил в живот, а другого — в грудь. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан.