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23 мая, 10:49
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Выпускник, спасший школьницу от поножовщины, раскрыл деталь, которая выдала планы нападавшего

Спасший выпускницу от одноклассника с ножом парень рассказал, как всё произошло

<p>Выпускник, спасший одноклассницу от нападения. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51789?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Выпускник, спасший одноклассницу от нападения. Обложка © SHOT

Выпускник школы посёлка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от сверстника с ножом, сразу почуял что-то неладное. Он рассказал SHOT, что сначала нападавший приобнял девушку, и в его руке промелькнул нож.

"Я взглядом заметил, что нападавший приобнял одноклассницу. У меня вызвало это недоверие, так как он обычно ни с кем не контактирует и не общается. Когда ещё больше развернулся в их сторону, я увидел лезвие ножа", поделился выпускник.

Он сразу схватил и отвёл в сторону нападавшего, начав звать на помощь. Лезвие вырвать помогли подбежавшие отец девушки, директриса и учитель математики. Выпускнице уже наложили швы в ближайшей больнице, а неадекватного воздыхателя увезли под конвоем.

Спаситель увлекается спортом, живёт с родителями, младшей сестрой и старшим братом, а также мечтает поступить в академию ФСБ.

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Напомним, сегодня, 23 мая, на линейке в честь последнего звонка в посёлке Иловля выпускник 11-го класса приставил нож к горлу одноклассницы. Лезвие оказалось длиной в 23 сантиметра, а причина, предварительно, заключается в неразделённой любви.

Матвей Константинов
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