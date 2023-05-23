Выпускник, спасший школьницу от поножовщины, раскрыл деталь, которая выдала планы нападавшего

Выпускник школы посёлка Иловля Волгоградской области, спасший одноклассницу от сверстника с ножом, сразу почуял что-то неладное. Он рассказал SHOT, что сначала нападавший приобнял девушку, и в его руке промелькнул нож.

"Я взглядом заметил, что нападавший приобнял одноклассницу. У меня вызвало это недоверие, так как он обычно ни с кем не контактирует и не общается. Когда ещё больше развернулся в их сторону, я увидел лезвие ножа", — поделился выпускник.

Он сразу схватил и отвёл в сторону нападавшего, начав звать на помощь. Лезвие вырвать помогли подбежавшие отец девушки, директриса и учитель математики. Выпускнице уже наложили швы в ближайшей больнице, а неадекватного воздыхателя увезли под конвоем.

Спаситель увлекается спортом, живёт с родителями, младшей сестрой и старшим братом, а также мечтает поступить в академию ФСБ.