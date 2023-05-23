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23 мая, 11:08
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"Неадекватный, проявлял агрессию": Ранивший одноклассницу выпускник уже ходил по школе с оружием

Порезавший одноклассницу на линейке в Иловле выпускник уже приносил нож в школу

<p>Напавший на одноклассницу школьник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Напавший на одноклассницу школьник. Обложка © SHOT

Напавший на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области уже приносил нож в школу и проявлял агрессию по отношению к другим ученикам. Об этом рассказала учащаяся того же учебного заведения в разговоре с "Газетой.ru".

"Как мне известно, мальчик не в первый раз приходит в школу с ножом и учителя были в курсе этого... Парень, насколько мне известно, мог проявить агрессию, даже если повода нет, он неадекватный", — отметила школьница.

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По её словам, однажды напавший проявлял агрессию по отношению к ребёнку 11–12 лет, но быстро ушёл после того, как девушка сделала ему замечание. При этом пострадавшую собеседница издания назвала "хорошей и безобидной дамой, которая везде и всегда участвует". Ученица также рассказала о самом инциденте, произошедшем, когда одиннадцатый и первые классы пели песню.

"Вдруг крики, весь 11-й класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили. Девушку увели в школу, у неё перерезано горло, наложили швы, сейчас она находится дома. Только закончилась песня — и он подставил ей нож к горлу", — сказала ученица, добавив, что конфликтов между напавшим и пострадавшей не было.

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Ранее сегодня школьник ранил одноклассницу ножом во время последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Его задержали, девочке оказали медицинскую помощь, угрозы для её жизни нет. Парень пронёс оружие в носке на праздничную линейку.

Никита Никонов
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