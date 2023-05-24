В Москве "охотник" застрелил лисят, поселившихся на территории закрытого детсада
В Москве разыскивают человека, застрелившего двух лисят на территории детсада
Житель Москвы застрелил двух лисят на территории детского сада, который закрыт на ремонт. Как сообщает SHOT, по факту гибели животных проводится проверка, злоумышленника разыскивают.
Местные жители сняли лисят, поселившихся на территории закрытого детсада. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, житель дома на улице Академика Бакулева в районе Тёплый Стан накануне вечером решил поохотиться на маленьких зверьков. В результате из шести лисят он убил двоих. Сам садик расположен недалеко от Тропарёвского лесопарка. Этой весной на его территорию забежала лисица и родила шестерых детёнышей. Сотрудники столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отловили и привили малышей, после чего отпустили на волю. Где сейчас находится их мама, неизвестно.
Ранее Лайф писал, что амурский тигр вломился в домик на территории Анюйского заказника в Хабаровском крае. Внутри находились два удэгейских охотника — жители села Арсеньево. Хищник запрыгнул через окно и напал на 19-летнего Сергея. Второй мужчина не растерялся и застрелил зверя из карабина.
Кадр из видео Telegram / SHOT