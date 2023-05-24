В Москве "охотник" застрелил лисят, поселившихся на территории закрытого детсада

По информации телеграм-канала, житель дома на улице Академика Бакулева в районе Тёплый Стан накануне вечером решил поохотиться на маленьких зверьков. В результате из шести лисят он убил двоих. Сам садик расположен недалеко от Тропарёвского лесопарка. Этой весной на его территорию забежала лисица и родила шестерых детёнышей. Сотрудники столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отловили и привили малышей, после чего отпустили на волю. Где сейчас находится их мама, неизвестно.