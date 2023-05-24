ВСУ потеряли за сутки до 125 военных на двух важных направлениях
Конашенков: До 125 военных потеряли ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Украинская армия потеряла за сутки до 125 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Среди других потерь противника он назвал три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
"Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Каменское (Запорожская область)", — проинформировал Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что бойцам группировки Вооружённых сил РФ "Центр" удалось установить перемещение украинских бригад и полка ВСУ и нанести им огневое поражение. Вражеские позиции на Краснолиманском направлении наши бойцы уничтожили расчётом реактивной системы залпового огня "Смерч".
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