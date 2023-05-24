ВСУ потеряли за сутки до 125 военных на двух важных направлениях

Украинская армия потеряла за сутки до 125 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Среди других потерь противника он назвал три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".