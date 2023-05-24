Военные РФ уничтожили до 25 украинских силовиков на Херсонском направлении

Украинские войска понесли потери в личном составе и военной технике. В частности, за прошедшие сутки Армия России уничтожила на Херсонском направлении до 25 украинских силовиков и гаубицу "Мста-Б". Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля", — доложил он.