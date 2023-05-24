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Опубликовано 24 мая 2023, 14:12

Военные РФ уничтожили до 25 украинских силовиков на Херсонском направлении

Украинские войска понесли потери в личном составе и военной технике. В частности, за прошедшие сутки Армия России уничтожила на Херсонском направлении до 25 украинских силовиков и гаубицу "Мста-Б". Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б" и два автомобиля", — доложил он.

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Ранее Конашенков сообщил, что до 125 военных потеряли ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Среди других потерь противника он назвал три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".

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Vk / Минобороны России

Евгения Колесникова
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