До 40 человек потеряла украинская армия на Купянском направлении
Конашенков: Западная группировка нанесла поражение противнику на Купянском направлении
Две гаубицы и до 40 человек личного состава потеряла украинская армия на Купянском направлении. Об этом на брифинге в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словами ударами авиации и артиллерийским огнём подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Двуречная, Першотравневое, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).
"За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — проинформировал Конашенков.
Ранее Лайф писал, что в зоне СВО успешно применили FPV-дрон "Упырь". Беспилотник имеет особую конструкцию и настройку, что помогает достичь цели.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo