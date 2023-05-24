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Опубликовано 24 мая 2023, 14:12

До 40 человек потеряла украинская армия на Купянском направлении

Конашенков: Западная группировка нанесла поражение противнику на Купянском направлении

Две гаубицы и до 40 человек личного состава потеряла украинская армия на Купянском направлении. Об этом на брифинге в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словами ударами авиации и артиллерийским огнём подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Двуречная, Першотравневое, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

"За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — проинформировал Конашенков.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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