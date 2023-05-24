Украинская армия понесла значительные потери на Краснолиманском направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили свыше 60 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 60 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант добавил, что на Краснолиманском направлении за минувшие сутки также удалось уничтожить две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, ВСУ лишились гаубицы Д-30, заключил Конашенков.