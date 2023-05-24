ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 14:21
4492

Украинская армия понесла значительные потери на Краснолиманском направлении

Конашенков: На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 60 бойцов ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили свыше 60 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 60 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант добавил, что на Краснолиманском направлении за минувшие сутки также удалось уничтожить две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, ВСУ лишились гаубицы Д-30, заключил Конашенков.

Военные РФ уничтожили до 25 украинских силовиков на Херсонском направлении
Военные РФ уничтожили до 25 украинских силовиков на Херсонском направлении

Ранее стало известно, что на Донецком направлении за сутки было ликвидировано до 150 бойцов ВСУ. Также в районах Славянска и Григоровки в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склады боеприпасов противника.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar