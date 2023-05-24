ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
В ДНР российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.
Ранее Лайф писал о том, что за сутки украинская армия потеряла до 125 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
ТАСС / Станислав Красильников