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24 мая, 14:14

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

В ДНР российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.

Журналисты Лайфа попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

Журналисты Лайфа попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

Ранее Лайф писал о том, что за сутки украинская армия потеряла до 125 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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