Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства
Президент РФ Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лично поздравил его с днём тезоименитства. Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Видео © t.me / news_kremlin
"Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", — сказал Путин.
В свою очередь глава РПЦ поблагодарил президента страны за уровень отношений между церковью и государством. Патриарх также отметил, что церковь чувствует поддержку со стороны российского лидера.
Напомним, что 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями первого славянского алфавита. В этот же день патриарх Кирилл празднует тезоименитство (именины): 3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.
t.me / news_kremlin