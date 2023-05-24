Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лично поздравил его с днём тезоименитства. Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Видео © t.me / news_kremlin

"Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", — сказал Путин.

В свою очередь глава РПЦ поблагодарил президента страны за уровень отношений между церковью и государством. Патриарх также отметил, что церковь чувствует поддержку со стороны российского лидера.