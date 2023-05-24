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24 мая, 14:35

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лично поздравил его с днём тезоименитства. Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Видео © t.me / news_kremlin

"Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", — сказал Путин.

Путин может лично поздравить патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Путин может лично поздравить патриарха Кирилла с днём тезоименитства

В свою очередь глава РПЦ поблагодарил президента страны за уровень отношений между церковью и государством. Патриарх также отметил, что церковь чувствует поддержку со стороны российского лидера.

Напомним, что 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями первого славянского алфавита. В этот же день патриарх Кирилл празднует тезоименитство (именины): 3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.

Как день памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры

Как день памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры

Обложка ©

t.me / news_kremlin

Иван Косицын
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