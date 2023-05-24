Россияне рассказали, сколько детей должно быть в идеальной семье

В ближайшие два года треть россиян в возрасте от 18 до 45 лет планируют завести ребёнка. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении Лайфа). Всего в опросе приняло участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России.

О таких планах чаще заявляют мужчины, чем женщины (33% и 30% соответственно). Ещё половина опрошенных считают, что в семье должно быть два ребёнка (51%). Треть опрошенных в возрасте 18–45 лет (33%) считают идеальной семью с тремя детьми. Ещё 8% россиян хотят семью с одним ребёнком, 3% — с четырьмя, а 4% — с пятью и более.

Есть и те, кто вообще не хотят детей и придерживаются принципа чайлдфри. Такую позицию выразили 4% опрошенных. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (5%) и респонденты без высшего образования (8%).

"Исследование показало, что большинство россиян ориентировано на родительство, однако установки на многодетность в общественном сознании не являются превалирующими. При этом запрос на реализацию функции родителя у мужчин несколько выше, чем у женщин. Это прослеживается как в отношении планов на расширение семьи в ближайшее время, так и представлений образа идеальной семьи — такой, в которой должно быть более трёх детей", — отметила руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Аделя Кавеева.

В ближайшие пару лет детей хотят завести 32% респондентов. Среди женщин это работающие россиянки в возрасте 25–34 года, у которых ещё нет опыта материнства. А среди мужчин в ближайшее время хотят завести ребёнка уже состоявшиеся отцы одного-двух детей.

Выше всего доля тех, кто планирует стать отцом или матерью, среди проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе (45% против 32% в среднем по России). Более половины россиян от 18 до 45 лет (55%) по разным причинам не планируют заводить детей в ближайшие два года.