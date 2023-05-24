Лукашенко заявил, что РФ идёт в авангарде перехода к многополярному миру

Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде данных процессов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.

"Россия должна быть очень активной. Авторитет её, несмотря на то что кричит Запад во всех СМИ против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идёт в авангарде этих процессов", — сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко отметил, что США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества Москвы со странами Африки. За эти государства, по его словам, сейчас развязалась настоящая борьба.