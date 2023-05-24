Лукашенко заявил, что РФ идёт в авангарде перехода к многополярному миру
Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде данных процессов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.
"Россия должна быть очень активной. Авторитет её, несмотря на то что кричит Запад во всех СМИ против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идёт в авангарде этих процессов", — сказал белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко отметил, что США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества Москвы со странами Африки. За эти государства, по его словам, сейчас развязалась настоящая борьба.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на этом же заседании, заявил, что "обвальный" сценарий для российской экономики явно уже не случится. Он также отметил, что общий ВВП Евразийского экономического союза за 2022 год сократился всего на 1,6%, хотя в мировой экономике было множество масштабных кризисных явлений.
Сайт президента Белоруссии