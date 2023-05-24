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24 мая, 15:39

Украинский дрон-камикадзе взорвался у села Середа Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе взорвался недалеко от села Середа в Шебекинском районе Белгородской области. Как сообщает SHOT, "подбили" аппарат российские пограничники.

По данным телеграм-канала, дрон пересёк границу около двух часов назад, уже через 450 метров пограничники лишили БПЛА связи электронным ружьём, беспилотник рухнул и взорвался. В результате никто не пострадал.

Предположительно, дрон-камикадзе запустили из села Старица Чугуевского района Харьковской области (4,5 км от границы).

Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, повреждено три автомобиля

Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, повреждено три автомобиля

А ранее дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково. Аппарат уже обследовали кинологи с собаками и взрывчатых веществ не нашли.

Обложка ©

Getty Images / Richard Newstead

Александра Вишнякова
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