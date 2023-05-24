Украинский дрон-камикадзе взорвался у села Середа Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе взорвался недалеко от села Середа в Шебекинском районе Белгородской области. Как сообщает SHOT, "подбили" аппарат российские пограничники.
По данным телеграм-канала, дрон пересёк границу около двух часов назад, уже через 450 метров пограничники лишили БПЛА связи электронным ружьём, беспилотник рухнул и взорвался. В результате никто не пострадал.
Предположительно, дрон-камикадзе запустили из села Старица Чугуевского района Харьковской области (4,5 км от границы).
А ранее дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково. Аппарат уже обследовали кинологи с собаками и взрывчатых веществ не нашли.
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