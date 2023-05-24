ТАСС сообщил о возможной отмене МАКСа в 2023 году
Проведение традиционного авиационного салона (МАКС) в подмосковном Жуковском отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.
"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", — рассказали агентству.
При этом источник РИА "Новости" сообщил, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, могут перенести на более поздний срок.
"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения МАКСа. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести её проведение на 2024 год", — добавил источник агентства.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен был пройти в Жуковском Московской области с 25 по 30 июля 2023 года. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2021 году. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmate. На МАКСе присутствовал и президент РФ Владимир Путин, его — уже по традиции — угостили мороженым.
МАКС / aviasalon.com