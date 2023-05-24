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24 мая, 15:51

ТАСС сообщил о возможной отмене МАКСа в 2023 году

Проведение традиционного авиационного салона (МАКС) в подмосковном Жуковском отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", — рассказали агентству.

При этом источник РИА "Новости" сообщил, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, могут перенести на более поздний срок.

"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения МАКСа. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести её проведение на 2024 год", добавил источник агентства.

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен был пройти в Жуковском Московской области с 25 по 30 июля 2023 года. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2021 году. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmate. На МАКСе присутствовал и президент РФ Владимир Путин, его — уже по традиции — угостили мороженым.

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МАКС / aviasalon.com

Александра Вишнякова
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