ТАСС сообщил о возможной отмене МАКСа в 2023 году

Проведение традиционного авиационного салона (МАКС) в подмосковном Жуковском отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", — рассказали агентству.

При этом источник РИА "Новости" сообщил, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, могут перенести на более поздний срок.

"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения МАКСа. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести её проведение на 2024 год", — добавил источник агентства.