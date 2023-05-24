В Госдуме призвали строже наказывать мотоциклистов за излишний шум
Депутат Милонов предложил ужесточить наказание мотоциклистам за излишний шум
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для владельцев слишком шумных мотоциклов. Размер суммы штрафа парламентарий предлагает для начала установить в одну тысячу рублей. Отметим, что по нынешним правилам санкция за соответствующее нарушение составляет 500 рублей.
"В первый раз можно сделать небольшой штраф, пусть он будет хоть тысяча рублей, и обязательство исправить проблему. Тут главная задача — не наказать человека, а обозначить, что он совершает нарушение. Если в течение недели он не предоставит изменения, тогда можно попросить перестать эксплуатировать мотоцикл", — сказал Милонов в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам парламентария, некоторые владельцы мотоциклов устанавливают на свой транспорт прямоточные глушители, издающие "дикий шум", который мешает по ночам многим людям. К слову, в автомобилях, как заметил Милонов, прямоточные глушители уже давно стали моветоном.
Ранее Лайф сообщал, что депутат Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку машин. При этом стоимость авто не должна превышать одного миллиона рублей. Этих средств должно хватить на Lada Granta или Niva Legend от АвтоВАЗа.
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