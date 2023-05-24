В Госдуме призвали строже наказывать мотоциклистов за излишний шум

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для владельцев слишком шумных мотоциклов. Размер суммы штрафа парламентарий предлагает для начала установить в одну тысячу рублей. Отметим, что по нынешним правилам санкция за соответствующее нарушение составляет 500 рублей.

"В первый раз можно сделать небольшой штраф, пусть он будет хоть тысяча рублей, и обязательство исправить проблему. Тут главная задача — не наказать человека, а обозначить, что он совершает нарушение. Если в течение недели он не предоставит изменения, тогда можно попросить перестать эксплуатировать мотоцикл", — сказал Милонов в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам парламентария, некоторые владельцы мотоциклов устанавливают на свой транспорт прямоточные глушители, издающие "дикий шум", который мешает по ночам многим людям. К слову, в автомобилях, как заметил Милонов, прямоточные глушители уже давно стали моветоном.