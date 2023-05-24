Алиханов исключил запрет работы польских перевозчиков в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на регион не распространится запрет работы польских транспортных компаний. Об этом он написал в телеграм-канале.

Он также отметил, что от общего числа иностранных перевозчиков, доставляющих грузы в Калининградскую область, польские составляют 15–18%.

"С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос", — написал он.