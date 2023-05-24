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24 мая, 16:38

Алиханов исключил запрет работы польских перевозчиков в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на регион не распространится запрет работы польских транспортных компаний. Об этом он написал в телеграм-канале.

Он также отметил, что от общего числа иностранных перевозчиков, доставляющих грузы в Калининградскую область, польские составляют 15–18%.

"С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос", — написал он.

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Ранее Лайф писал о том, что Госдума призовёт Правительство РФ принять меры к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы. Предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России и запретить им заправку по российским розничным ценам.

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Илья Суриков
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