Алиханов исключил запрет работы польских перевозчиков в Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на регион не распространится запрет работы польских транспортных компаний. Об этом он написал в телеграм-канале.
Он также отметил, что от общего числа иностранных перевозчиков, доставляющих грузы в Калининградскую область, польские составляют 15–18%.
"С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос", — написал он.
Ранее Лайф писал о том, что Госдума призовёт Правительство РФ принять меры к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы. Предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России и запретить им заправку по российским розничным ценам.
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