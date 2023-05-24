Нападающий "Локомотива" Глушенков — об освобождении из тюрьмы экс-главы "Чертаново": Шикарная новость!
Глушенков счёл шикарной новостью освобождение экс-директора "Чертаново" Ларина
Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин. Обложка © chertanovoclub
Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Максим Глушенков назвал шикарной новостью освобождение из-под стражи экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина.
"Это шикарная новость! В принципе, все этому рады. Скоро увидимся с ним. Как говорится, справедливость восторжествовала", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Недавно экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина освободили из тюрьмы. В сентябре прошлого года его приговорили к трём годам лишения свободы по уголовной статье о мошенничестве. По версии следствия, он намеренно завышал численность игроков для получения повышенного финансирования организации. Возглавлял академию Ларин с 2008 по 2021 год.
Ранее Лайф рассказывал о том, что московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл со счётом 1:0 воронежский "Факел" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).