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24 мая, 16:57

Нападающий "Локомотива" Глушенков — об освобождении из тюрьмы экс-главы "Чертаново": Шикарная новость!

Глушенков счёл шикарной новостью освобождение экс-директора "Чертаново" Ларина

<p>Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин. Обложка © <a href="http://chertanovoclub.com/news/nikolayu-larinu-48" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chertanovoclub</a></p>

Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин. Обложка © chertanovoclub

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Максим Глушенков назвал шикарной новостью освобождение из-под стражи экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина.

"Это шикарная новость! В принципе, все этому рады. Скоро увидимся с ним. Как говорится, справедливость восторжествовала", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Недавно экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина освободили из тюрьмы. В сентябре прошлого года его приговорили к трём годам лишения свободы по уголовной статье о мошенничестве. По версии следствия, он намеренно завышал численность игроков для получения повышенного финансирования организации. Возглавлял академию Ларин с 2008 по 2021 год.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл со счётом 1:0 воронежский "Факел" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Илья Суриков
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