В Молдавии предложили перенести и переименовать День Победы

В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу, согласно которой предусмотрено переименование Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне". Эту идею выдвинула правящая партия "Действие и солидарность", рассказал депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

"Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне". Соответственно, "день памяти" будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая", — написал он в соцсетях.