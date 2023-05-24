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24 мая, 17:07

В Молдавии предложили перенести и переименовать День Победы

Депутат Цырдя: Власти Молдавии намерены перенести и переименовать День Победы

<p>Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу, согласно которой предусмотрено переименование Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне". Эту идею выдвинула правящая партия "Действие и солидарность", рассказал депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

"Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне". Соответственно, "день памяти" будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая", — написал он в соцсетях.

Депутат считает, что таким образом жителям страны предлагается оплакивать фашистов, поскольку они тоже пали во Второй Мировой войне.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что во время празднования 9 мая в Кишинёве полицейские штрафовали граждан за ношение георгиевских лент. Кроме того, в Молдавии с 20 апреля 2022 года официально запрещены георгиевские ленты, а также использование символов V и Z.

Илья Суриков
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